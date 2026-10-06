Friends, EnVent conferma OUTPERFORM e Target Price

(Teleborsa) - EnVent ha pubblicato l'Equity Research Update H1 2026 su Friends , holding di PMG Italia, che sviluppa progetti di mobilità per anziani e persone con disabilità, rigenerazione ambientale ed educazione alla sostenibilità, finanziati tramite sponsorizzazioni aziendali. EnVent ha confermato il rating OUTPERFORM e il target price a €2,80 per azione, che implica un potenziale upside del 100% rispetto al prezzo di chiusura del 2 ottobre.



A seguito dell'acquisizione di PMG Italia, completata ad aprile 2026, Friends ha riportato ricavi pro-forma di €7m in H1 2026, in linea con il dato pro-forma di H1 2025, di cui €4m dalla Mobilità Garantita e €3m dal modello CIP. L'EBITDA è stato pari a €2,1m, +8% YoY, con un margine del 27%. L'EBIT si è attestato a €0,6m, dopo ammortamenti per €1,5m, mentre l'utile netto è stato pari a €0,3m, entrambi stabili rispetto ad H1 2025. Al 30 giugno 2026, la cassa netta ammontava a €4,6m.



A marzo 2026 è stata approvata l'acquisizione del 100% di PMG Italia, completata ad aprile senza richieste di recesso. Nell'ambito dell'operazione, Elledi Service e il CEO Marco Mazzoni hanno reinvestito €1,6 milioni in Friends tramite un aumento di capitale riservato a €1,20 per azione, con lock-up di 36 mesi. A seguito dell'operazione, il flottante si attesta al 57,5%.

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