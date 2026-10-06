Italgas avvia la gestione del servizio di distribuzione di gas naturale nell'ATEM Torino 5

(Teleborsa) - Prende il via oggi la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale, a cura di Italgas , nell'Ambito Territoriale (ATEM) Torino 5, che comprende Ivrea e altri 75 comuni del Canavese. L'avvio fa seguito alla firma del contratto di servizio della durata di 12 anni avvenuta il 27 marzo 2026 presso il Comune di Ivrea, stazione appaltante dell'Ambito che aveva bandito la gara aggiudicata a Italgas.



Con l'aggiudicazione, la società avvierà un piano di investimenti da oltre 87 milioni di euro per estendere e potenziare la rete, ammodernare gli impianti e completare la sostituzione dei contatori tradizionali con contatori elettronici di ultima generazione, in un ATEM che conta 58mila clienti e 64 comuni già metanizzati. Secondo la società, l'estensione del servizio a nuovi territori genererà circa 1000 nuovi posti di lavoro nell'indotto.



"Con l'avvio della gestione nell'Ambito Torino 5 - ha commentato l'AD di Italgas Reti, Pier Lorenzo Dell'Orco - diamo seguito all'impegno assunto con il territorio al momento della firma del contratto di servizio. Con oltre 87 milioni di euro di investimenti porteremo il gas nelle aree del Canavese che ancora non lo hanno e renderemo digitali le infrastrutture esistenti. Costruiamo una rete pronta ad accogliere i gas rinnovabili, come biometano e idrogeno, accompagnando la transizione energetica del territorio".







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