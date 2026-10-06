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Londra: balza in avanti Weir Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: balza in avanti Weir Group
Avanza il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile, che guadagna bene, con una variazione del 2,40%.
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