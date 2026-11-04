Londra: netto calo registrato da Weir Group
(Teleborsa) - A picco il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile, che presenta un pessimo -7,3%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Weir Group, che fa peggio del mercato di riferimento.
La tendenza di breve di Weir Group è in rafforzamento con area di resistenza vista a 25,07 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 24,03. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 26,11.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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