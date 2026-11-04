Londra: netto calo registrato da Weir Group

(Teleborsa) - A picco il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile , che presenta un pessimo -7,3%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Weir Group , che fa peggio del mercato di riferimento.





La tendenza di breve di Weir Group è in rafforzamento con area di resistenza vista a 25,07 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 24,03. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 26,11.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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