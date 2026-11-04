Milano
11:37
50.930
+1,98%
Nasdaq
3-nov
28.180
0,00%
Dow Jones
3-nov
51.787
-0,38%
Londra
11:37
10.737
+0,93%
Francoforte
11:37
26.197
+1,29%
Mercoledì 4 Novembre 2026, ore 11.54
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Londra: Weir Group in forte discesa
Londra: Weir Group in forte discesa
Migliori e peggiori
,
In breve
04 novembre 2026 - 09.50
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Retrocede molto il
fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 7,30%.
Condividi
Leggi anche
Londra: risultato positivo per Weir Group
Londra: andamento sostenuto per Weir Group
Londra: balza in avanti Weir Group
London: Weir Group Trades Strongly
Titoli e Indici
Weir
-8,37%
Altre notizie
London: Weir Group Sharply Lower
London: sharp decline recorded by Weir Group
London: Weir Group trading higher
Londra: andamento sostenuto per Weir Group
London: negative move for Weir Group
Londra: scambi in positivo per Weir Group
Guide
Delisting, cosa accade agli azionisti quando una società lascia la Borsa
Il delisting è la revoca delle azioni di una società dalle negoziazioni su una Borsa. Per l’azionista può significare ricevere denaro attraverso un’OPA, vedersi liquidare obbligatoriamente le azioni...
leggi tutto