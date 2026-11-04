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Londra: Weir Group in forte discesa

Migliori e peggiori, In breve
Londra: Weir Group in forte discesa
Retrocede molto il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile, che esibisce una variazione percentuale negativa del 7,30%.
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