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Londra: andamento sostenuto per Weir Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento sostenuto per Weir Group
Avanza il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile, che guadagna bene, con una variazione del 2,90%.
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