Londra: scambi in positivo per Burberry

(Teleborsa) - Seduta positiva per la maison del lusso inglese , che avanza bene del 2,44%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Burberry rispetto all'indice di riferimento.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la casa di moda britannica , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 10,15 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 10,36 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 10,03.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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