Londra: scambi in positivo per Burberry
(Teleborsa) - Scambia in profit la maison del lusso inglese, che lievita del 2,31%.
La tendenza ad una settimana di Burberry è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 10,02 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 10,29. Il peggioramento della casa di moda britannica è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 9,85.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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