"Buy" per Burberry
(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre
Grande giornata per la maison del lusso inglese, tra i componenti del FTSE 100, che mette a segno un rialzo del 2,79%.
Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 10,31 sterline, con stop loss individuato a quota 9,9 pounds, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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