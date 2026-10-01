Lettura rialzista per Burberry
(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre
Chiusura in rosso per la maison del lusso inglese, componente del FTSE 100, che termina la seduta segnando un calo dello 0,83%. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.
Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 10,2 sterline, con stop loss stimato ad un prezzo di 9,84 pounds, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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