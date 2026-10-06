Mare Group sale al 95% di Workgroup con l'acquisto del 40%

Corrispettivo di 7,9 milioni

(Teleborsa) - Mare Group , come previsto dal programma comunicato il 28 settembre scorso, ha dato corso all'esecuzione anticipata degli accordi relativi all'acquisto da WGS del 40% del capitale di Workgroup, società attiva nello sviluppo di piattaforme software e soluzioni digitali per le imprese, portando la propria partecipazione al 95%.



Struttura dell'operazione

Il corrispettivo è pari a 7,9 milioni, in linea con quanto già comunicato, ed è composto da:

- 3,0 milioni mediante azioni Mare Group, attraverso l’attribuzione a WGS di n. 535.714 nuove azioni ordinarie al prezzo unitario di €5,60;

- 4,9 milioni in denaro, da corrispondersi: quanto a 2,5 milioni, entro il 31 dicembre 2026; a 0,4 milioni, entro il 30 aprile 2027; a 2,0 milioni, entro il 31 dicembre 2027.



Le 535.714 nuove azioni Mare Group saranno attribuite a WGS alla data di efficacia del conferimento e saranno soggette a un vincolo di lock-up di 24 mesi decorrenti da ieri 5 ottobre, oltre alle limitazioni di disponibilità previste dalla normativa.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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