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OPA Recordati, adesioni al 67,5% nel terzo giorno di riapertura

Finanza
OPA Recordati, adesioni al 67,5% nel terzo giorno di riapertura
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Respighi BidCo (veicolo di CVC e GBL) sulle azioni ordinarie Recordati, risulta che oggi 5 novembre, terzo giorno di riapertura dei termini, sono state presentate 2.769.119 richieste.

Pertanto, complessivamente le richieste di adesione raggiungono il 67,53%, considerando la riapertura dei termini e il periodo di offerta.

La riapertura dei termini avviene il 3, 4, 5, 6 e 9 novembre 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Recordati acquistate sul mercato nei giorni 6 e 9 novembre 2026 non potranno essere apportate in adesione.
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