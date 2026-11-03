OPA Recordati, adesioni al 65,6% nel primo giorno di riapertura

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Respighi BidCo (veicolo di CVC e GBL) sulle azioni ordinarie Recordati , risulta che oggi 3 novembre, primo giorno di riapertura dei termini, sono state presentate 272.821 richieste. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione raggiungono il 65,608347%, considerando la riapertura dei termini e il periodo di offerta.



La riapertura dei termini avviene il 3, 4, 5, 6 e 9 novembre 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Recordati acquistate sul mercato nei giorni 6 e 9 novembre 2026 non potranno essere apportate in adesione.

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