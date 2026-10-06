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Parigi: balza in avanti Societe Generale

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: balza in avanti Societe Generale
Seduta positiva per la big bank francese, che avanza bene del 3,36%.
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