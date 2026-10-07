Milano 10:18
50.727 -1,04%
Nasdaq 0:34
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Dow Jones 6-ott
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Londra 10:18
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Francoforte 10:18
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Parigi: rosso per Societe Generale

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: rosso per Societe Generale
Seduta in ribasso per la big bank francese, che mostra un decremento del 2,88%.
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