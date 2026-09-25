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Parigi: andamento sostenuto per Societe Generale

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento sostenuto per Societe Generale
Scambia in profit la big bank francese, che lievita del 2,63%.
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