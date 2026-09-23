Milano 17:35
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Nasdaq 22:00
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Dow Jones 22:04
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Parigi: andamento sostenuto per Societe Generale

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento sostenuto per Societe Generale
Punta con decisione al rialzo la performance della big bank francese, con una variazione percentuale dell'1,86%.
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