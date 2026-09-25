Parigi: scambi al rialzo per Societe Generale

(Teleborsa) - Scambia in profit la big bank francese , che lievita del 2,73%.



La tendenza ad una settimana di Societe Generale è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico dell' Istituto di credito francese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 71,29 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 72,15. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 70,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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