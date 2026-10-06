Parigi: scambi al rialzo per Pernod Ricard
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del colosso degli alcolici, con una variazione percentuale dell'1,93%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Pernod Ricard mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,75%, rispetto a -2,41% dell'indice di Parigi).
Lo scenario tecnico del produttore di vini e alcolici mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 58,44 Euro con area di resistenza individuata a quota 59,52. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 57,72.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```