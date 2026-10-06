Parigi: scambi al rialzo per Pernod Ricard

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del colosso degli alcolici , con una variazione percentuale dell'1,93%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Pernod Ricard mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,75%, rispetto a -2,41% dell' indice di Parigi ).





Lo scenario tecnico del produttore di vini e alcolici mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 58,44 Euro con area di resistenza individuata a quota 59,52. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 57,72.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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