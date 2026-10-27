Milano 14:03
49.345 +0,32%
Nasdaq 26-ott
29.273 0,00%
Dow Jones 26-ott
52.362 +0,28%
Londra 14:03
10.665 -0,95%
Francoforte 14:03
25.482 +0,28%

Parigi: rosso per Pernod Ricard

Migliori e peggiori
Parigi: rosso per Pernod Ricard
(Teleborsa) - Composto ribasso per il colosso degli alcolici, in flessione del 2,01% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Pernod Ricard rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 67,1 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 65,96. L'equilibrata forza rialzista del produttore di vini e alcolici è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 68,24.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```