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Piazza Affari: senza freni il comparto media dell'Italia

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Piazza Affari: senza freni il comparto media dell'Italia
Avanza con forza l'indice media italiano, che continua gli scambi a 7.681,09 punti.
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