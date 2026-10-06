SimpL, round pre-seed da 1,2 milioni di euro guidato da Techshop Capital

(Teleborsa) - SimpL, startup italiana che ha sviluppato un sistema operativo AI per la generazione di opportunità commerciali B2B, ha annunciato una raccolta pre-seed da 1,2 milioni di euro. L'operazione è stata guidata da Techshop Capital e ha visto la partecipazione di Vento Ventures oltre ad alcuni business angel. Le nuove risorse saranno destinate allo sviluppo del prodotto, al rafforzamento tecnologico e alla crescita del team.



Fondata da Nicolò Fugallo, Raffaele Scarano e Luca Marco Agnoli, SimpL aiuta i team commerciali a capire chi contattare, quando e come. SimpL raccoglie e analizza un grande volume di dati pubblici, come offerte di lavoro, pagine aziendali, notizie e qualsiasi altra fonte potenzialmente rilevante, con tecnologia proprietaria e senza acquistare dati da fornitori esterni. Queste informazioni vengono organizzate in un knowledge graph proprietario, che collega aziende, persone e interazioni, e analizzate attraverso modelli di deep learning per stimare quali decision-maker abbiano maggiore probabilità di rispondere, in quale momento e con quale strategia di contatto. Il sistema operativo di SimpL, collegandosi agli strumenti che l'azienda usa già, come email, CRM e calendario, e imparando prodotti, clienti e strategie di vendita del team commerciale, avvia i contatti e gestisce le conversazioni fino all'incontro, decidendo ogni passo in base a come reagisce l'interlocutore, senza sequenze di messaggi predefinite.



"Nel B2B molti strumenti commerciali aiutano a fare di più: più attività, più liste, più messaggi, più automazioni - commenta Nicolò Fugallo, CEO e co-founder di SimpL - Noi partiamo dalla domanda opposta: quali aziende vale davvero la pena contattare, in quale momento e con quale messaggio. SimpL usa segnali pubblici, un knowledge graph proprietario e modelli predittivi per trasformare queste informazioni in incontri qualificati. La differenza è che non vendiamo un altro software da aggiungere agli strumenti commerciali già usati dalle aziende, ma un processo integrato che impara da ogni interazione e si paga solo a successo".



"Simpl rappresenta bene la direzione in cui vediamo evolvere il software B2B: soluzioni verticali, costruite in modo integrato e innovativo su dati e AI, capaci di trasformare processi aziendali specifici in modo nuovo e con impatti misurabili - afferma Giovanni Strocchi, Partner di Techshop Capital - La generazione di nuove opportunità commerciali è ancora oggi un'attività spesso manuale, dispersiva, non integrata e quindi poco efficiente, specialmente per le piccole imprese; Simpl affronta questo problema in maniera olistica e predittiva, con una tecnologia proprietaria e un modello a risultato che allinea l'innovatività della piattaforma agli obiettivi dei clienti. È qui che vediamo il potenziale di un'azienda capace di ridefinire una categoria".

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