Z_One Fund avvia campagna investimenti: primo closing da oltre 35 milioni

(Teleborsa) - Z_One Fund, il fondo di venture capital gestito da Eureka! Venture SGR, avvia il proprio periodo di investimento con un primo closing di oltre 35 milioni di euro. Tra i principali investitori figurano CDP Venture Capital SGR, Zest, Lazio Innova attraverso un fondo parallelo dedicato agli investimenti focalizzati nel Lazio, Fondazione Compagnia di San Paolo e altri investitori privati.



Il Fondo, guidato da Luigi Capello, Giulio Montoli e Giulia Fazzini, nasce da un’esperienza consolidata negli investimenti early-stage, nell’accelerazione e nella costruzione dell’ecosistema dell’innovazione. La strategia risponde a uno dei principali gap del mercato italiano: la disponibilità di capitale istituzionale nelle primissime fasi di sviluppo.



Z_One Fund intende investire in startup early stage come primo investitore istituzionale. Con un target complessivo di raccolta pari a 60 milioni di euro, Z_One Fund punta a costruire un portafoglio ampio e diversificato, realizzando fino a 100 investimenti, con ticket iniziali fino a 250 mila euro, e follow-on selettivi con una progressiva concentrazione del capitale sulle società che raggiungono milestone concrete. L’Italia rappresenta il punto di partenza, mentre l’Europa costituisce lo spazio naturale di crescita delle startup in portafoglio e di sviluppo del deal flow.



Al fondo principale si affianca Z_One Fund Lazio, nato grazie all’iniziativa Lazio Venture 2, promossa dalla Regione Lazio nell’ambito del PR FESR 2021–2027 e gestita da Lazio Innova. Il fondo applica la medesima strategia di investimento e lo stesso modello di supporto operativo di Z_One Fund, valorizzando al contempo le specificità del territorio. L’obiettivo è rafforzare la disponibilità di capitale pre-seed e seed per le startup legate al Lazio, attrarre nuovi progetti imprenditoriali e favorire connessioni tra innovazione, ricerca, università, competenze tecnologiche e tessuto produttivo regionale.

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