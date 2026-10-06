Milano 14:38
51.134 +0,62%
Nasdaq 5-ott
31.076 0,00%
Dow Jones 5-ott
51.268 +0,18%
Londra 14:38
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Francoforte 14:38
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Tono rialzista per Prologis

Finanza
Tono rialzista per Prologis
(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre
Sottotono la società attiva nella distribuzione industriale, tra i titoli dell'indice S&P-500, che chiude la seduta con un calo dello 0,64%, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.


Operatività odierna:
L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 128,1 USD, con stop loss fissato a livello 65,06 Dollari USA, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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