Tono rialzista per International Paper

(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre

La giornata del 15 ottobre chiude piatta per il produttore mondiale di carta ed imballaggi , parte dell' S&P-500 , che riporta un esiguo 0% e mostra una situazione tecnica di medio positiva.





Operatività odierna:

L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 31,9 USD, con stop loss fissato a livello 44,33 Dollari USA, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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