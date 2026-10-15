Tono rialzista per International Paper
(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre
La giornata del 15 ottobre chiude piatta per il produttore mondiale di carta ed imballaggi, parte dell'S&P-500, che riporta un esiguo 0% e mostra una situazione tecnica di medio positiva.
Operatività odierna:
L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 31,9 USD, con stop loss fissato a livello 44,33 Dollari USA, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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