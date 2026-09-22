Lettura rialzista per Prologis
(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre
Balza in avanti la società attiva nella distribuzione industriale, tra i titoli dell'indice S&P-500, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,73%.
Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche di Prologis presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 135,8 USD, con stop loss individuato in area 65,06 Dollari USA, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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