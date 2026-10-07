A.B.P. Nocivelli: totale estraneità alla vicenda Epta Costan

(Teleborsa) - A.B.P. Nocivelli , società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella realizzazione di impianti tecnologici e nei servizi di Facility Management, afferma la propria totale estraneità ai fatti riguardanti la vicenda sindacale che interessa Epta Costan di Limana (Belluno), dove una donna sarebbe stata ingiustamente licenziata per un rientro tardivo dalle ferie per poter assistere la madre malata di tumore.



A.B.P. Nocivelli precisa di essere una società autonoma rispetto a Epta Costan ed Epta Group e di non avere alcun ruolo né alcun coinvolgimento nella vicenda riportata dagli organi di informazione. Epta è un gruppo italiano specializzato nella refrigerazione commerciale (per i settori retail, Food & Beverage e Ho.Re.Ca.), fondato e guidato dalla famiglia Nocivelli.

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