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Nocivelli, nuova commessa da 50 milioni per raccordo autostradale A4–Val Trompia

Finanza
Nocivelli, nuova commessa da 50 milioni per raccordo autostradale A4–Val Trompia
(Teleborsa) - Nocivelli, EsCo Company leader del settore nelle operazioni di Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione di strutture
sanitarie e ospedaliere, ha concordato con SALC, società di costruzioni attiva nel settore delle grandi opere infrastrutturali, civili e industriali, l'affidamento dei lavori impiantistici nell'ambito della commessa relativa alla realizzazione del raccordo autostradale A4–Val Trompia, in provincia di Brescia. Il valore complessivo della commessa per Nocivelli ABP è pari a circa 50 milioni di Euro.

L'infrastruttura è finalizzata a migliorare i collegamenti tra la rete autostradale e la Val Trompia, contribuendo a decongestionare il
traffico lungo la viabilità esistente.

L'intervento si inserisce nel progetto di realizzazione del raccordo autostradale A4–Val Trompia, nel tratto Concesio–Sarezzo, commissionato da ANAS e attualmente in corso di realizzazione da parte di SALC.

L'avvio dei lavori impiantistici e tecnologici di competenza di Nocivelli è previsto nel corso del 2026, con una durata stimata di circa quattro anni.


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