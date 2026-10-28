A.B.P. Nocivelli, ok assemblea al bilancio e al dividendo di 0,07 euro per azione

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di A.B.P. Nocivelli , EsCo Company leader del settore nelle operazioni di Partenariato Pubblico Privato

per la realizzazione di strutture sanitarie e ospedaliere, si è riunita in data odierna in sede ordinaria.



Approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2026

L’Assemblea ha approvato il Bilancio d’esercizio al 30 giugno 2026, che mostra i seguenti principali dati economico-finanziari: Valore della Produzione: Euro 89,3 milioni, +4,7% (Euro 85,2 milioni al 30 giugno 2025) e +7,2% a parità di perimetro (escludendo anche al 30 giugno 2025 le attività di vendita di prodotti petroliferi); Ricavi: Euro 81,6 milioni, +0,2% (Euro 81,5 milioni al 30 giugno 2025); Ebitda: Euro 17,8 milioni, +6,2%, Ebitda margin sul Valore della Produzione 19,9% (Euro 16,8 milioni al 30 giugno 2025, Ebitda margin 19,7%);

Ebit: Euro 15,4 milioni, +7,9%, Ebit margin 17,2% (Euro 14,2 milioni al 30 giugno 2025, Ebit margin 16,6%); Utile netto: Euro 12,2 milioni, +5,6% (Euro 11,5 milioni al 30 giugno 2025); Posizione Finanziaria Netta: cassa positiva per Euro 67,3 milioni (positiva per Euro

70,8 milioni al 31 dicembre 2025; positiva per Euro 62,4 milioni al 30 giugno 2025); Patrimonio Netto: Euro 91,6 milioni (Euro 86,7 milioni al 31 dicembre 2025; Euro 81,6 milioni al 30 giugno 2025).



Destinazione del risultato di esercizio

L’Assemblea ha deliberato la seguente destinazione dell’utile di esercizio, pari a Euro 12.196.751,14: quanto ad Euro 2.131.500 a dividendo, pari ad Euro 0,07 per azione; quanto ad Euro 10.065.251,14 a riserva straordinaria.



Lo stacco della cedola è previsto per il giorno 09/11/2026, record date al 10/11/2026 e con pagamento il successivo 11/11/2026.

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