Aeroporto di Genova, a breve gara per cessione quote e ingresso di un partner industriale

(Teleborsa) - L'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova intende avviare "a breve" la gara per "la cessione di quote e l'ingresso di un partner industriale capace di sostenere lo sviluppo dello scalo". Lo ha detto il presidente Matteo Paroli commentando i risultati dei primi nove mesi dell'anno, in cui lo scalo genovese ha movimentato oltre 1,3 milioni di passeggeri, con una crescita del +7% rispetto al medesimo periodo del 2025.



Nel dettaglio, il trimestre luglio - settembre si è chiuso con un traffico passeggeri in crescita del +2% (oltre 500mila passeggeri movimentati), grazie ai risultati positivi di luglio e settembre che hanno più che compensato il lieve rallentamento registrato ad agosto.



Il contributo maggiore alla crescita si deve all'andamento del traffico internazionale che, nei primi nove mesi dell'anno, ha fatto registrare un incremento del +11% sul medesimo periodo del 2025, per un totale di 662.927 passeggeri movimentati. Positivo anche l'andamento del traffico domestico (624.418 mila passeggeri movimentati, +5% sul 2025).



Ai risultati del periodo luglio - settembre 2026 hanno contribuito in particolare la partenza di nuovi collegamenti con Alghero e Salerno e il rafforzamento dei voli per Olbia e Tirana.



"I risultati dei primi nove mesi sono un segnale positivo per l'Aeroporto di Genova e per il territorio - ha sottolineato Paroli - Ci dicono che c'è una domanda alla quale lo scalo può rispondere e sulla quale possiamo costruire una prospettiva di sviluppo. Il nostro compito è dare continuità a questa crescita, creando le condizioni perché il Colombo possa esprimere pienamente le proprie potenzialità. Questo significa lavorare sui collegamenti, sulla qualità dei servizi e sull'infrastruttura, mettendo lo sviluppo dell'aeroporto in relazione con le esigenze delle imprese, del turismo e delle persone".



"Occorre guardare con realismo al futuro - ha aggiunto il DG Francesco D'Amico - Come molti qualificati operatori hanno osservato, per il trasporto aereo europeo i prossimi mesi non saranno semplici per l'effetto combinato di fattori esterni che riguardano l'intero settore, di cui il rincaro del jet fuel è il principale".

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