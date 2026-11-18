Ac Boilers, Ansaldo Energia conferma acquisizione stabilimento Gioia del Colle entro il 31 gennaio

Urso: "Garantito il futuro industriale". Fim-Cisl: "Servono certezze su ammortizzatori e passaggi formali"

(Teleborsa) - Ansaldo Energia e Ac Boilers hanno confermato al Mimit l'obiettivo di perfezionare entro il 31 gennaio la cessione dello stabilimento di Gioia del Colle, impegnandosi a concluderla "anche in anticipo". "Abbiamo costruito una soluzione che tutela l'occupazione e affida a un grande gruppo nazionale come Ansaldo Energia il rilancio di uno stabilimento strategico, valorizzandone le competenze e le potenzialità industriali", ha dichiarato il ministro Adolfo Urso. "Un lavoro condiviso tra istituzioni, azienda e parti sociali, per garantire un futuro allo stabilimento, ai lavoratori e al territorio. Sono felice che questa soluzione corrisponda pienamente a quanto annunciai ai lavoratori, che incontrai insieme al sindaco presso la sede del Comune."



L'operazione prevede il trasferimento di tutti i lavoratori nella nuova società controllata da Ansaldo Energia. Dopo l'accordo preliminare del 3 novembre, il percorso prosegue verso il perfezionamento. Il piano industriale, la cui sostenibilità è al vaglio delle banche, prevede 65 milioni di investimenti nel prossimo triennio su quattro direttrici, tra cui il riciclo dei pannelli fotovoltaici e la produzione di idrogeno verde in Puglia, senza delocalizzazioni. Potrà beneficiare degli incentivi per il Mezzogiorno.



I sindacati



Fim-Cisl e Fiom-Cgil riferiscono che nelle prossime settimane il gruppo Sofinter concluderà gli ultimi passaggi formali con le banche e che il 24 novembre in stabilimento si terrà l'incontro per concludere la procedura di cessione. Ansaldo ha ribadito la "strategicità dell'investimento", su attività "che non si sovrapporranno al sito di Genova ma funzionali al core business dello stabilimento genovese"; la Regione Puglia, tramite il presidente del comitato Sepac, ha confermato il proprio impegno. I sindacati, ricordando "tre anni di lotta e sacrifici", hanno chiesto di impiegare da subito parte dei lavoratori in alcune fasi di lavoro.



Il segretario nazionale Fim-Cisl Valerio D'Alò e il segretario generale di Bari Donato Pascazio parlano di "passaggio positivo", ma servono "garanzie sugli ammortizzatori sociali e certezze sui passaggi formali". Apprezzano l'impegno di Ansaldo, "interlocutore industriale affidabile e centrale per il Paese": l'operazione "non ha carattere sostitutivo, ma punta a un reale rafforzamento del polo produttivo di Genova". Restano però nodi "da sciogliere con la massima urgenza": "La scadenza degli ammortizzatori sociali a fine mese impone risposte immediate".



Fim-Cisl chiede un raccordo con il ministero del Lavoro per la copertura salariale e, per l'incontro del 24 sulla procedura ex art. 47, "assoluta chiarezza giuridica e operativa sulla tenuta dell'accordo", a partire dal via libera e dall'asseverazione delle banche. "I lavoratori hanno bisogno di certezze definitive, non di intese condizionate."

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