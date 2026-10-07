Avvio negativo per Wall Street mentre si attendono i verbali Fed e i rendimenti volano ai massimi pluriennali

(Teleborsa) - Avvio negativo per Wall Street in un clima appesantito dal nuovo aumento dei rendimenti globali e dei prezzi del greggio. L'EIA ha intanto rivisto al rialzo le sue previsioni sulle quotazioni dell'oro nero per questo e il prossimo anno, mentre l'Iran ha intensificato gli attacchi alle petroliere nello Stretto di Hormuz negli ultimi giorni.



Nell'attesa che la settimana prossima entri nel vivo la stagione delle trimestrali a stelle e strisce, l'attenzione degli investitori andrà a stasera quando verranno diffusi i verbali della riunione della Federal Reserve del 15-16 settembre scorso in cerca di indizi sui futuri rialzi dei tassi. I mercati prevedono in gran parte che la Fed manterrà i tassi invariati a ottobre, alla luce di dati sull'occupazione più deboli, ma continuano a scontare una probabilità superiore all'80% di un rialzo a dicembre, secondo lo strumento CME FedWatch. Il presidente della Fed di Kansas City, Jeff Schmid, ha affermato che i tassi di interesse potrebbero dover ancora salire per riportare l'inflazione sotto controllo, mentre la presidente della Fed di San Francisco, Mary Daly, ha dichiarato che la decisione di politica monetaria dipenderà dal fatto se le pressioni inflazionistiche si riveleranno temporanee o persistenti.



Sull'obbligazionario, il rendimento del titolo a 10 anni ha toccato il livello più alto dal 2002 e il trentennale è ai massimi degli ultimi 24 anni. Intanto gli operatori si preparano all'asta dei Treasury a 10 anni per un valore di 39 miliardi di dollari. Si tratta della seconda di tre aste del Tesoro in programma questa settimana. Martedì il governo ha collocato titoli a 3 anni per 58 miliardi di dollari e giovedì è prevista l'asta di titoli a 30 anni per 22 miliardi di dollari.



Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones accusa una discesa dello 0,76%, interrompendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite l' S&P-500 , che retrocede a 7.785 punti. Variazioni negative per il Nasdaq 100 (-0,73%); con analoga direzione, sotto la parità l' S&P 100 , che mostra un calo dello 0,38%.

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