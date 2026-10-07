Milano 10:09
50.664 -1,17%
Nasdaq 0:34
31.225 0,00%
Dow Jones 6-ott
51.521 +0,49%
Londra 10:10
10.505 -0,35%
Francoforte 10:09
25.273 -0,69%

Borsa: Frazionale ribasso per Parigi (-0,66%)

Il CAC40 scambia in avvio a 7.813,08 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale ribasso per Parigi (-0,66%)
Discesa moderata per l'indice di Parigi, in calo dello 0,66%, dopo aver aperto a 7.813,08 punti.
Condividi
```