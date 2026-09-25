Milano 9:49
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Nasdaq 24-set
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Dow Jones 24-set
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Londra 9:49
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Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Parigi, +0,65%

Il CAC40 esordisce a 8.134,06 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Parigi, +0,65%
Piccolo passo in avanti per l'indice di Parigi, che avanza dello 0,65%, dopo aver aperto a 8.134,06 punti.
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