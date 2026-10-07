BPER, rinnovati fino al 2036 gli accordi di bancassurance con Unipol

(Teleborsa) - BPER Banca ha perfezionato il rinnovo degli accordi di bancassurance con il Gruppo Unipol , per la distribuzione da parte del Gruppo BPER delle polizze assicurative ramo vita e ramo danni delle compagnie Arca Vita, Arca Assicurazioni e UniSalute.



Il rinnovo della partnership avrà durata decennale a partire dalla data di sottoscrizione, con scadenza il 31 dicembre 2036, e si pone in sostanziale continuità con i precedenti accordi in essere oltre che in coerenza con le strategie di crescita di BPER nel settore bancassurance.



Nell'ambito dell'operazione, BPER e Unipol Assicurazioni hanno rinnovato anche i patti parasociali relativi ad Arca Vita e alla sua controllata Arca Assicurazioni e le norme che regolano la circolazione delle azioni della medesima Arca Vita.

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