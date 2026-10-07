Duferco colloca primo prestito Schuldschein da 83 milioni di euro

(Teleborsa) - Duferco Energia ha concluso il collocamento del suo primo prestito schuldschein, raccogliendo complessivamente 83 milioni di euro. L'operazione, realizzata attraverso lo strumento di private placement, consente alla società di diversificare ulteriormente le fonti di finanziamento e di estendere il profilo delle scadenze del debito.



Il prestito senior non garantito è articolato in due tranche, con scadenza rispettivamente a tre e cinque anni. Il collocamento ha registrato la partecipazione di un gruppo diversificato di banche e istituzioni finanziarie internazionali provenienti da Europa, Asia e Medio Oriente.



Le risorse raccolte saranno destinate a finalità aziendali generali, tra cui il rifinanziamento dell'indebitamento esistente. L'operazione rafforza la flessibilità finanziaria e contribuisce a rendere più equilibrato il profilo delle scadenze del debito.

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