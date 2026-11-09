Airbus, Bei: nessun motivo per gli usa di mettere in discussione prestito da 3 miliardi di euro

(Teleborsa) - Il vertice della Banca europea per gli investimenti (BEI) ha respinto le critiche del governo statunitense in merito a un prestito da 3 miliardi di euro concesso ad Airbus , dichiarando che non vi è alcun fondamento per contestare tale operazione.



Il prestito è destinato a un attore di rilievo del mercato, impegnato nel finanziamento del proprio programma di investimenti strategici, ha spiegato lunedì la presidente della BEI, Nadia Calvino, in un'intervista a Bloomberg Television. "Sono rimasta molto sorpresa dal fatto che le autorità statunitensi abbiano lasciato intendere che ci fosse qualcosa di discutibile in questo prestito", ha affermato. "Per la Banca europea per gli investimenti si tratta di un’operazione assolutamente standard".



Anche Airbus ha difeso il prestito della BEI, inquadrandolo come una delle diverse opzioni di finanziamento a disposizione dell'azienda.



Il prestito, volto a sostenere lo sviluppo delle capacità tecnologiche di Airbus nei settori della difesa e dell'aviazione commerciale, rappresenta il più ingente pacchetto di finanziamento mai approvato dalla BEI a favore di un'impresa.



A ottobre, il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti, Jamieson Greer, aveva richiesto ulteriori dettagli sul prestito, sostenendo che esso mettesse a rischio le relazioni commerciali transatlantiche e auspicando una rapida risoluzione della questione.

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