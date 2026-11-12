Amplifon colloca con successo prestito obbligazionario durata 5 anni da 600 milioni

Domanda oltre 5 volte l'offerta

(Teleborsa) - Amplifon ha completato con successo il collocamento di un prestito obbligazionario senior unsecured non convertibile con scadenza nel 2031 per un controvalore nominale complessivo di 600 milioni di euro.



Le obbligazioni di nuova emissione - spiega una nota - saranno quotate presso il mercato Euro MTF della Borsa di Lussemburgo e saranno riservate ai soli investitori istituzionali fuori dagli Stati Uniti. Relativamente all’emissione delle Obbligazioni, potranno essere implementate misure di stabilizzazione in ottemperanza a tutte le leggi applicabili. È previsto che S&P Global Ratings Europe Limited attribuisca alle Obbligazioni un rating "BB+".



L'emissione ha attratto investitori istituzionali di elevato standing da tutta Europa con un'oversubscription al picco superiore di 5 volte l'ammontare finale offerto.



Il collocamento delle Obbligazioni è in linea con l'obiettivo di Amplifon di ottimizzare costantemente la propria struttura finanziaria, diversificando le fonti di finanziamento e allungando la durata media del debito. I proventi dell'emissione, insieme a quelli delle linee di credito term da 900 milioni di euro messe a disposizione da alcune istituzioni finanziarie e alle disponibilità liquide del Gruppo, incluse quelle derivanti dall'aumento di capitale completato il 22 maggio 2026, saranno utilizzati, direttamente o indirettamente, per: finanziare la componente cash del corrispettivo relativo all'acquisizione del business hearing di GN annunciata al mercato il 16 marzo 2026; rimborsare integralmente il prestito obbligazionario garantito da 350 milioni di euro con cedola dell'1,125% e scadenza 2027 emesso da Amplifon il 13 febbraio 2020, inclusi l'eventuale premio di rimborso e gli interessi maturati e non ancora corrisposti alla data di rimborso; sostenere costi, commissioni e spese connessi all'operazione.



Le parole dell'AD

Enrico Vita, amministratore delegato di Amplifon, ha così commentato: "Il successo del collocamento del nostro prestito obbligazionario, sostenuto da una forte domanda da parte di primari investitori istituzionali, riflette la fiducia del mercato nella strategia di Amplifon. Questa operazione, insieme alle nuove linee di credito bancarie recentemente sottoscritte, ci consente di completare la struttura di finanziamento dell'acquisizione di GN Hearing e, al tempo stesso, di rifinanziare il prestito obbligazionario emesso nel 2020, estendendo la durata media del nostro debito. Potremo così concentrarci pienamente sull'integrazione con GN Hearing e sulla creazione di valore sostenibile per tutti i nostri stakeholder".

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