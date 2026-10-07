Francoforte: andamento negativo per Infineon

(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia hi-tech tedesca , in flessione del 3,54% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Infineon rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'esame di breve periodo del produttore di chip classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 63,32 Euro e primo supporto individuato a 61,86. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 64,78.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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