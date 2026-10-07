Francoforte: giornata depressa per Siltronic

(Teleborsa) - Sottotono il produttore di wafer di silicio , che passa di mano con un calo dell'1,96%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Siltronic rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo della società di materiali per semiconduttori mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 83,4 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 81,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 85,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```