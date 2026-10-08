Francoforte: performance negativa per Siltronic

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di wafer di silicio , che presenta una flessione del 2,56%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Siltronic evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società di materiali per semiconduttori rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di breve periodo di Siltronic mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 82,78 Euro. Rischio di discesa fino a 81,03 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 84,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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