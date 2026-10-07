Francoforte: rosso per RENK

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di sistemi di propulsione , che mostra un decremento del 2,06%.



L'andamento di RENK nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico del fornitore di trasmissioni per veicoli e navi mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 35,19 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 35,87. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 34,94.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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