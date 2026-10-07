Francoforte: seduta molto difficile per Deutsche Bank

(Teleborsa) - Pressione sulla prima banca tedesca come assets , che perde terreno, mostrando una discesa del 3,92%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Deutsche Bank rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le tendenza di medio periodo della banca d'affari tedesca si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 30,82 Euro. Supporto stimato a 29,84. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 31,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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