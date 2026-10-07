Green Arrow Capital e Core Stack, JV per 13 data center in Italia con investimenti per 1 miliardo di euro

(Teleborsa) - Core Stack, azienda del Gruppo Lazzari dedicata alle infrastrutture digitali, in collaborazione con Green Arrow Capital, il principale gestore finanziario indipendente attivo nei private markets e negli investimenti alternativi in Italia, ha presentato un progetto per la realizzazione di una rete distribuita sul territorio nazionale di 13 data center di media dimensione che punta a rafforzare la capacità digitale dell'Italia.



Core Stack adotta un'architettura distribuita gestita come un unico network nazionale, progettata per garantire ridondanza, continuità operativa e scalabilità modulare in base alle esigenze specifiche dei territori serviti, si legge in una nota. I nuovi data center saranno in grado di offrire alta disponibilità e flessibilità, requisiti sempre più critici per gestire le richieste legate allo sviluppo in forte accelerazione dell'AI.



Il progetto è realizzato attraverso una Joint Venture strategica costituita tra Green Arrow Capital e il Gruppo Lazzari che prevede una pipeline di investimenti del valore complessivo superiore a 1 miliardo di euro per lo sviluppo dell'asset nei prossimi 4 anni.



"La crescita dell'intelligenza artificiale e della capacità di calcolo richiederà sempre più energia: la vera sfida sarà far crescere insieme infrastruttura digitale e infrastruttura energetica - ha dichiarato Anna Lazzari, Presidente di Core Stack e CEO del Gruppo Lazzari - È da questa convinzione che nasce Core Stack. Non vogliamo semplicemente costruire data center, ma sviluppare un nuovo modello di infrastruttura digitale: distribuita, modulare, alimentata da energia rinnovabile e progettata fin dall'origine integrando energia, tecnologia, architettura e gestione".



"Per Green Arrow Capital, investire in infrastrutture significa accompagnare le grandi trasformazioni dell'economia attraverso capitali, competenze e una visione industriale di lungo periodo - ha detto Eugenio de Blasio, Fondatore ed Executive Chairman di Green Arrow Capital - I Data Center rappresentano un asset essenziale per l'economia del futuro, la cui crescita richiede un'integrazione sempre più stretta tra capacità computazionale ed energia sostenibile. Oggi compiamo insieme al Gruppo Lazzari e Core Stack un passo concreto nello sviluppo di infrastrutture strategiche: investire e presidiare asset critici su cui transiteranno i dati di imprese e istituzioni. Lo realizziamo con un progetto innovativo, resiliente e ad alto valore industriale grazie al quale contribuiremo a garantire la sovranità del dato, sicurezza e competitività del Paese".

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