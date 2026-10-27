Intesa Sanpaolo rispetta ampiamente il requisito patrimoniale fissato dalla BCE

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha ricevuto la decisione finale della BCE riguardante il requisito patrimoniale da rispettare a partire dal 1° gennaio 2027 a livello consolidato, a seguito degli esiti del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP). Il requisito patrimoniale da rispettare complessivamente in termini di Common Equity Tier 1 ratio risulta pari a 10,01%.



A determinare tale requisito concorrono: il requisito SREP in termini di Total Capital ratio pari a 9,75%, che comprende il requisito minimo di Pillar 1 dell'8%, nel cui ambito il 4,5% in termini di Common Equity Tier 1 ratio, e un requisito aggiuntivo di Pillar 2 dell' 1,75%, nel cui ambito lo 0,98% in termini di Common Equity Tier 1 ratio applicando la modifica regolamentare introdotta dalla BCE a decorrere dal 12 marzo 2020; i requisiti aggiuntivi, interamente in termini di Common Equity Tier 1 ratio, relativi a: Capital Conservation Buffer, pari al 2,5%, O-SII Buffer (Other Systemically Important Institutions Buffer), pari all' 1,25%, riserva di capitale anticiclica (Countercyclical Capital Buffer), pari allo 0,35%, riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (Systemic Risk Buffer), pari allo 0,43%.



I coefficienti patrimoniali di Intesa Sanpaolo a livello consolidato al 30 giugno 2026, deducendo dal capitale 5,3 miliardi di euro di distribuzione maturata nel primo semestre del 2026, 2,3 miliardi di euro di buyback avviato a luglio 2026 e 0,2 miliardi di euro di cedole maturate sulle emissioni di Additional Tier 1, risultano pari a: 13,1% per il Common Equity Tier 1 ratio, 19% per il Total Capital ratio, e pro-forma, considerando il beneficio derivante dall'assorbimento delle imposte differite attive: 13,8% per il Common Equity Tier 1 ratio, 19,9% per il Total Capital ratio.

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