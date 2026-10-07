Londra: andamento negativo per NatWest Group

(Teleborsa) - Sottotono il gruppo bancario inglese , che passa di mano con un calo del 2,39%.



La tendenza ad una settimana di NatWest Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo di NatWest Group ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 6,607 sterline. Supporto a 6,483. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 6,731.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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