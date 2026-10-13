Londra: nuovo spunto rialzista per NatWest Group
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo bancario inglese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,12%.
Lo scenario su base settimanale di NatWest Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 6,681 sterline. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 6,771. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 6,861.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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