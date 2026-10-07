Milano 10:16
50.720 -1,06%
Nasdaq 0:34
31.225 0,00%
Dow Jones 6-ott
51.521 +0,49%
Londra 10:16
10.508 -0,32%
Francoforte 10:16
25.287 -0,64%

Londra: si concentrano le vendite su Prudential

Migliori e peggiori, In breve
Londra: si concentrano le vendite su Prudential
Retrocede il gruppo di servizi finanziari e assicurativi, con un ribasso del 2,38%.
Condividi
```