Milano 12:16
49.609 -0,79%
Nasdaq 29-ott
29.403 -1,38%
Dow Jones 29-ott
52.343 -0,25%
Londra 12:16
10.753 +0,29%
Francoforte 12:16
25.888 -0,58%

Londra: balza in avanti Prudential

Migliori e peggiori, In breve
Londra: balza in avanti Prudential
Seduta positiva per il gruppo di servizi finanziari e assicurativi, che avanza bene del 3,34%.
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