Londra: risultato positivo per Prudential

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo di servizi finanziari e assicurativi , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,34%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Prudential più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro di medio periodo di Prudential ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 9,39 sterline. Primo supporto individuato a 9,25. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 9,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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